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Спасатели сняли со скалы сорвавшегося ребенка под Биробиджаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спасателям удалось снять со скалы ребенка, сорвавшегося с вершины сопки Малая в окрестностях Биробиджана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Десятилетний мальчик упал на скалистый карниз во время прогулки с другом. При этом спуститься к пострадавшему можно было только с площадки, откуда упал ребенок.

«С собой у нас был рюкзак с необходимым альпинистским снаряжением, было принято решение соорудить на высоте «базу», закрепляющую тросы, и совершить спуск к ребенку по основной веревке. Второй спасатель страховал на «базе», — приводит пресс-служба слова спасателя Михаила Королева.

Сотрудник МЧС спустился к мальчику, зафиксировал сломанную ногу ребенка, пристегнул его к себе и поднялся наверх, где потерпевшего спустили к карете скорой медицинской помощи.

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