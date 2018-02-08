Спасатели сняли со скалы сорвавшегося ребенка под Биробиджаном

Спасателям удалось снять со скалы ребенка, сорвавшегося с вершины сопки Малая в окрестностях Биробиджана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Десятилетний мальчик упал на скалистый карниз во время прогулки с другом. При этом спуститься к пострадавшему можно было только с площадки, откуда упал ребенок.

«С собой у нас был рюкзак с необходимым альпинистским снаряжением, было принято решение соорудить на высоте «базу», закрепляющую тросы, и совершить спуск к ребенку по основной веревке. Второй спасатель страховал на «базе», — приводит пресс-служба слова спасателя Михаила Королева.

Сотрудник МЧС спустился к мальчику, зафиксировал сломанную ногу ребенка, пристегнул его к себе и поднялся наверх, где потерпевшего спустили к карете скорой медицинской помощи.