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Власти Татарстана подтвердили смерть замминистра здравоохранения республики

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Находившаяся под домашним арестом заместитель министра Татарстана Елена Шишмарева найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин подтвердил информацию о том, что чиновница была обнаружена мёртвой в собственном доме. По предварительной версии, женщина покончила с собой.

Как сообщает «Интерфакс», министр назвал характер смерти Шишмаревой «очевидным», но не уточнил нашли ли при ней предсмертную записку.

Чиновница обвинялась в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных сотрудников республиканского министерства здравоохранения было возбуждено 1 февраля.

Следователи провели обыски в ведомстве.

В рамках расследования на допрос была вызвана Шишмарева, после чего женщина была задержана в качестве подозреваемой.

3 февраля Советский районный суд Казани отправил замминистра под домашний арест до 1 апреля 2018 года.

По данным следствия, Шишмарева лоббировала интересы АНО «Институт повышения квалификации «Прогресс», которым руководила ее подруга Елена Фахрутдинова, бывшая завкафедрой управления человеческими ресурсами Института управления и экономики.

Шишмарева принуждала руководство лечебных учреждений отправлять сотрудников экономических отделов на курсы повышения квалификации в «Прогресс». Если они отказывались, она не выделяла медучреждениям необходимые средства. С 2015 по 2017 год было заключено 300 таких договоров на сумму 8 млн бюджетных рублей, которые оседали на счетах ИП Фахрутдиновой.

Сама замминистра все обвинения отрицала и заявляла о желании сотрудничать со следствием.

«Мои действия строго зафиксированы в документах, я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия и решения. Я готова сотрудничать» — заявила Шишмарева в суде.

В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти женщины. Врачи спасти жизнь Шишмаревой не успели.

Помимо чиновницы под домашний арест была помещена и Фахрутдинова.

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