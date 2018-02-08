Сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда в Лондоне

Несколько сотен пассажиров эвакуировали из поезда, загоревшегося в юго-западной части Лондона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел 7 февраля в вечерний час пик. Поезд компании South Western Railway, направлявшийся от станции «Клэпхем Джанкшн» в британской столице в соседний город Уокинг, загорелся.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали три громких хлопка.

Предполагаемой причиной пожара называются неполадки в электрооборудовании.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в среду портал iz.ru сообщил, что от скоростного поезда в США отстыковались несколько вагонов на скорости более 200 км/ч. Поезд направлялся из Вашингтона в Нью-Йорк. В момент происшествия в поезде находились 52 пассажира.