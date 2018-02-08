Норвежцам привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

Норвежцы утверждают, что более 6000 доз препаратов от астмы на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане они взяли «про запас» и, скорее всего, значительная их часть останется неиспользованной.

Таким образом руководитель медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила наличие такого количества лекарственных средств у команды страны.

«Если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой... Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность», — цитирует ее «РИА Новости».

4 февраля портал iz.ru рассказал о том, что результаты анализов крови еще 290 спортсменов из России, Норвегии, Австрии, Германии, а также ряда других стран с соревнований в период с 2001 по 2010 годы вызвали подозрения у специалистов по допинг-пробам.