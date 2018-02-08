Прямой эфир
Сюжет:

Норвежцам привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежцы утверждают, что более 6000 доз препаратов от астмы на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане они взяли «про запас» и, скорее всего, значительная их часть останется неиспользованной.

Таким образом руководитель медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила наличие такого количества лекарственных средств у команды страны.

«Если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой... Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность», — цитирует ее «РИА Новости».

4 февраля портал iz.ru рассказал о том, что результаты анализов крови еще 290 спортсменов из России, Норвегии, Австрии, Германии, а также ряда других стран с соревнований в период с 2001 по 2010 годы вызвали подозрения у специалистов по допинг-пробам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил об отсутствии доказательств о приеме допинга в РФ
Шведский телеканал снял документальный фильм о допинг-системе в Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017