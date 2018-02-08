Силовики проводят выемку документов в министерствах Дагестана

Сотрудники силовых структур проводят ряд оперативных мероприятий в дагестанских ведомствах и министерствах в рамках расследования уголовных дел в отношении экс-премьера республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

В ходе оперативных работ изымаются документы. Также стало известно, что сменен личный состав ДПС Дагестана — вместо них выставили сводные группы полиции и Росгвардии из других регионов РФ.

«Никаких обысков, как сообщают некоторые СМИ, в министерствах и ведомствах республики нет. В рамках уголовных дел в ряде министерств идут оперативные мероприятия, которые включают в себя выемку документов», –– цитирует ТАСС представителя силовиков.

Он отметил, что в ряде министерств работают проверяющие из генпрокуратуры РФ.

«Сотрудники Генпрокуратуры работают в министерствах земельных и имущественных отношений, сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов, финансов, образования, экономики, а также управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Дагестану, управлении образования города Махачкалы, администрации Махачкалы», –– добавил собеседник агентства.

Как стало известно порталу iz.ru, сотрудников ДПС Дагестана сменили с целью передислоцировать состав в места с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой.

6 февраля Басманный суд Москвы отправил под арест сроком на два месяца, до 5 апреля, бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова, Шамиля Исаева и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении бюджетных средств.