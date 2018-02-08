Систему учета активов подозреваемых в финансировании терроризма запустят в РФ

В России появится система учета замороженных активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. IT-система будет создана Центробанком, Роскомнадзором и Росфинмониторингом к марту. Это обсуждалось на совещании в Росфинмониторинге (копия протокола есть у «Известий»), в Роскомнадзоре данную информацию подтвердили.

«Ввести систему учета активов, замороженных по решениям Межведомственной комиссии по противодействию терроризму по подозрению в отмывании денежных средств и находящихся в поднадзорных организациях частного сектора», — сказано в документе.

По словам экспертов, отслеживание позволит своевременно информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Мониторинг будет касаться средств в банках, микрофинансовых организациях (МФО), управляющих и сотовых компаниях.

На данный момент в Росфинмониторинг передаются сведения только о подозрительных операциях, которые блокируются Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.

«Нововведение дополнит действующий механизм. IT-система может быть создана на базе ведомства при содействии ФСБ», — рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу.

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«Подозреваемых в финансировании терроризма отследят онлайн»