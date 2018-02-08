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Фильм «Красный лебедь» с Вячеславом Тихоновым впервые покажут в России

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Фото: ТАСС/Анатолий Рухадзе
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Народному артисту СССР Вячеславу Тихонову 8 февраля исполнилось бы 90. «Известия» пообщались с единственной дочерью актера Анной. По ее словам, в день юбилейной даты будет открыт Второй международный фестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…» в Павловском Посаде в Подмосковье.

«На фестивале покажут китайскую картину «Красный лебедь», в которой Вячеслав Васильевич снялся почти четверть века назад. В России ее не показывали», — рассказала она.

Тихонова добавила, что на фестиваль приедут актеры, которые снимались с ее отцом — Ольга Остроумова и Ирина Печерникова («Доживем до понедельника»), Светлана Светличная («Семнадцать мгновений весны»). По словам дочери артиста, выбор места проведения был сделан не случайно — Павловский Посад является родным городом для ее папы.

«Когда в прошлом году мы организовали первый фестиваль, было ощущение, что земляки папы будто ждали это мероприятие», — пояснила кинопродюсер.

Анна Тихонова рассказала, что в Павловском Посаде местный скульптор готовит эскиз памятника артисту, и добавила, что монумент может появиться в городе уже в августе. Также дочь актера поделилась своими воспоминаниями об отце и отношением к колорированию фильма «Семнадцать мгновений весны».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Князь, учитель, разведчик»

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