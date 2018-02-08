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Российские ученые восстанавливают внешность древних египтян

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Фото: Курчатовский институт
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В Курчатовском институте идет исследование с применением компьютерной томографии девяти египетских мумий из собрания Пушкинского музея.

Об этом «Известиям» сообщили в самом научном учреждении.

Уникальная экспериментальная база Курчатовского института — синхротронный и нейтронный источники — позволили впервые в России комплексно обследовать мумии, которые хранятся в музеях страны.

На данный момент с помощью рентгеновской компьютерной томографии установлено, что две мумии принадлежат женщинам, одна из которых скончалась в 50 лет, а другая в 25.

Удалось выяснить, что они не были заняты тяжелым трудом, но много ходили и, возможно, выполняли какую-то ручную работу.

Курчатовские специалисты сделали 3D-реконструкцию одного из черепов мумий, по которой коллеги из Института этнологии и антропологии РАН создадут реконструкцию ее облика.

В скором времени в Египетском зале музея можно будет увидеть, как выглядели все мумии при жизни.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мумиям заглянули в лицо

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