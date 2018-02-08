Сноупарк для экстремалов появился в Хабаровском крае

Резидент ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае запустил сноупарк для экстремалов на площадке ГЛК «Холдоми». Он представляет собой несколько трамплинов и аэроподушку для мягкого приземления — единственную в регионе, что делает катание экстремалов безопасным.

В новом парке лыжники и сноубордисты смогут отрабатывать такие элементы, как прыжки, вращения, грэбы. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Инвестор планирует сделать новую канатную дорогу и установить систему искусственного оснежения. В течение двух лет планируется оборудовать 32 км новых горнолыжных трасс. Также там построят водно-оздоровительный комплекс и рестораны. После модернизации ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тыс. туристов.

Напомним, в конце 2017 года специалисты завершили установку солнечной электрической станции на кордоне Кон на территории национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае. Территория стала одной из первых на Дальнем Востоке, которую перевели на альтернативный источник энергии. Установку солнечных электростанций планируется продолжить в нацпарке в этом году, их разместят на кордонах и контрольно-пропускных пунктах.