Секретарь аппарата Белого дома уйдет в отставку после обвинений в насилии

Секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер покинет свой пост на фоне обвинений в моральном и физическом насилии. Об этом сообщает телеканал CBS.

Обвинения против Портера выдвинули две экс-супруги чиновника. По словам его первой жены Колби Холдернес, Портер душил и бил ее. Вторая супруга Дженнифер Виллоуби заявила, что бывший муж постоянно оскорблял ее во время их медового месяца, вел себя агрессивно после заключения договора о раздельном проживании, нарушал его условия и пугал неадекватным поведением. Также утверждается, что он больше года работал без допуска к конфиденциальной информации. Данные факты были проверены ФБР и переданы в Белый дом.

Представитель Белого дома Сара Сандерс зачитала заявление Портера, в котором он отвергает все обвинения в свой адрес, называя их «возмутительными» и «просто ложными».

«Я всегда ставил долг перед страной на первое место и относился к другим с уважением. Я глубоко благодарен за возможность служить в администрации Трампа», — сказано в заявлении.

Сандерс не уточнила, когда именно Портер подаст в отставку. Шеф аппарата Белого дома Джон Келли, ключевым советником которого работал Портер, назвал его «человеком подлинно честным и благородным», своим другом и ближайшим советником.

Как писал портал iz.ru, 3 февраля обвинения в изнасилованиях были предъявлены исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже.