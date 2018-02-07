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Горнолыжница из США не может добраться в Южную Корею

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Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
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Американская горнолыжница Линдси Вонн не может вылететь в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в Twitter.

«Надеюсь, что мы долетим до Южной Кореи. По всей видимости, у нас нет нужных документов для полета. Теперь, похоже, ищут замену самолету», –– написала олимпийская чемпионка 2010 года.

Она отметила, что находится в самолете уже более двух часов. Вместе с ней вылететь в Южную Корею не могут люди из Германии и Италии.

В авиакомпании Вонн ответили, что задержка вылета связана с техническими проблемами, в настоящий момент ищут замену самолету.

Линдси Вонн является олимпийской чемпионкой в скоростном спуске Олимпиады в Ванкувере 2010 года, также она бронзовый призер Игр-2010 в супергиганте и двухкратная чемпионка мира.

Вонн является рекордсменкой по количеству побед на этапах Кубка мира (81).

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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