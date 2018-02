Горнолыжница из США не может добраться в Южную Корею

Американская горнолыжница Линдси Вонн не может вылететь в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в Twitter.

«Надеюсь, что мы долетим до Южной Кореи. По всей видимости, у нас нет нужных документов для полета. Теперь, похоже, ищут замену самолету», –– написала олимпийская чемпионка 2010 года.

Well hopefully we get to Korea....apparently we don’t have the right documents to fly??? About 2 hours on the plane so far and just siting at the gate. Some Germans and Italians on the plane too.@lufthansa #canweflynowplease