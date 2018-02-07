Прямой эфир

Москву очистили от снега на 60%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве от снега очищено около 60% территории, в том числе вылетные магистрали, дороги первой и второй категорий. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Вылетные магистрали все почищены, дороги первой и второй категории, проходящие по нескольким районам, тоже. Но их всё равно приходится по нескольку раз снова зачищать. <…> Но в любом случае 60% территории города уже вычищено и, как я сказал уже, остальная часть к воскресенью будет очищена», — рассказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что военная техника к работам по очистке не привлекалась, были задействованы «только городские службы». На данный момент работают 80 тыс. человек и 17 тыс. единиц уборочной техники. Поскольку работы ведутся круглосуточно, для обогрева занятых на уборке людей привлечены автобусы, они получают питание и горячий чай. Дополнительные силы будут введены за счет инженерных компаний «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги».

Как писал портал iz.ru, в интервью Бирюков также рассказал, что объем выпавшего за 3 и 4 февраля снега может поместиться в железнодорожный состав длиной в экватор. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «снежный коллапс» в столице не сравним с обстановкой в других крупных городах мира. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морозы до 11 градусов и слабый снег ожидаются в среду в Москве
«Аэрофлот» отменяет 22 рейса из Шереметьево из-за плохой чистки полос

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017