Москву очистили от снега на 60%

В Москве от снега очищено около 60% территории, в том числе вылетные магистрали, дороги первой и второй категорий. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Вылетные магистрали все почищены, дороги первой и второй категории, проходящие по нескольким районам, тоже. Но их всё равно приходится по нескольку раз снова зачищать. <…> Но в любом случае 60% территории города уже вычищено и, как я сказал уже, остальная часть к воскресенью будет очищена», — рассказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что военная техника к работам по очистке не привлекалась, были задействованы «только городские службы». На данный момент работают 80 тыс. человек и 17 тыс. единиц уборочной техники. Поскольку работы ведутся круглосуточно, для обогрева занятых на уборке людей привлечены автобусы, они получают питание и горячий чай. Дополнительные силы будут введены за счет инженерных компаний «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги».

Как писал портал iz.ru, в интервью Бирюков также рассказал, что объем выпавшего за 3 и 4 февраля снега может поместиться в железнодорожный состав длиной в экватор. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «снежный коллапс» в столице не сравним с обстановкой в других крупных городах мира.