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Доходы Бабурина за шесть лет составили 11,4 млн рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Доход кандидата в президенты России от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина за последние шесть лет составил 11,4 млн рублей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ, передает ТАСС.

В настоящий момент на его счету находится около 131 млн рублей.

Также Центризбирком опубликовал доходы кандидата на президентских выборах от партии «Яблоко» Григория Явлинского. Его доход за этот период составил 23 млн рублей, а на его счету находится почти 60 млн рублей.

Ранее ЦИК зарегистрировала Явлинского и Титова кандидатами на пост президента России. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.

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