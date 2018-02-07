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Возбуждено дело после смерти троих человек на пожаре в Приангарье

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тел троих человек на месте пожара в Нижнеудинске. На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники МЧС, причины возгорания устанавливаются.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, горел деревянный трехквартирный дом на улице Красная Звезда в Нижнеудинске. Погибли две женщины и один мужчина. Соседи рассказали, что жильцы квартиры злоупотребляли спиртными напитками и курили в помещении. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Портал iz.ru сообщал, что жертвами пожара в жилом доме в Пермском крае стали двое детей. Одноэтажное деревянное строение загорелось на территории Кунгурского муниципального района. Прибывшие на место спасатели эвакуировали несовершеннолетних из помещения, но реанимировать их не удалось.

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