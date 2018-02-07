Пушков уличил Польшу в ведении двойной игры

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о готовности вывести отношения с Россией из тупика в ряде отдельных областей.

«Вновь слышим от МИД Польши заявления о готовности «разблокировать отношения» с Москвой. Хотят и «Северный поток» сорвать, и скидку на газ получить», — написал парламентарий в своем Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Варшава выступает против строительства газопровода «Северный поток – 2», однако хочет покупать российский газ дешевле — по той же цене, что и Берлин.

По мнению сенатора, это говорит о том, что власти Польши «не в ладах с логикой».