Чехия разыскивает трех обвиняемых в убийстве граждан Украины

Полиция Чехии через Европол и Интерпол ведет розыск трех граждан Украины по обвинению в грабеже семейной фирмы в селе Горусице на юге республики и убийстве ее владельцев. Об этом сообщил глава сената суда города Табора Петр Черны.

«Розыск полиция ведет по всему миру, но никаких данных о них нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Судья отметил, что обвиняемые могут скрываться от следствия на территории Украины, однако если они попытаются пересечь границу страны, чешская полиция установит их местоположение.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года. Как установили следователи, пять граждан Украины напали на здание фирмы, занимающейся реконструкцией раритетных старых мотоциклов. От полученных ранений скончались пожилой владелец фирмы и его зять. Двое из нападавших были задержаны весной 2017 года. Всем обвиняемым по этому делу грозит пожизненное заключение.

28 января портал iz.ru писал, что гражданин Украины на грузовике протаранил жилой дом в Польше.