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Жительницу Якутска будут судить за регистрацию 163 мигрантов

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В Якутске предстанет перед судом женщина, обвиняемая в фиктивной постановке на учет более 160 иностранных граждан. Все они числились в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице С. Данилова. 

Не являясь принимающей стороной и не имея намерения фактически предоставить помещение, она зарегистрировала у себя 163 граждан Киргизии, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Украины. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Как сообщал портал iz.ru, сотрудники Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили ввести в России балльную систему отбора мигрантов и лотерею грин-карт. Об этом говорится в подготовленном центром докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения». В разработке проекта также участвовали ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Меры по регулированию потока мигрантов направлены на увеличение числа трудоспособного населения. По прогнозу Росстата, численность жителей страны к 2025 году сократится на 3,3 млн человек.

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