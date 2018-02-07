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СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Сирии 8 февраля

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Фото: ТАСС/Bebeto Matthews
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Совбез ООН проведет внеочередное заседание по гуманитарной обстановке в Сирии 8 февраля, информирует постпредство Швеции при всемирной организации.

Как передает ТАСС, 6 февраля с инициативой провести заседание выступили Швеция и Кувейт. Поводом для обращения стало ухудшение гуманитарной ситуации в арабской республике.

«ООН сообщает из Сирии о нарастании насилия в нескольких районах страны, которое влечет за собой плачевные последствия для и без того критической гуманитарной ситуации. Ожидается, что Совет Безопасности встретится в четверг, 8 февраля», — говорится в заявлении постпредства.

Дипмиссия выразила обеспокоенность участившимися нападениями на мирных жителей и атаками на гражданские объекты, а также нерешенной проблемой доставки гумпомощи в труднодоступные районы Сирии.

Ранее портал iz.ru писал, что при обстреле пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в центре Дамаска погибли два человека.

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