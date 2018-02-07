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Эксперт оценил перспективы возобновления лунной программы США

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает серьезным достижением запуск ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX и вывод на орбиту личного автомобиля ее владельца Илона Маска. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

Первый пуск новой ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен 6 февраля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. При этом центральный разгонный блок ракеты-носителя не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане и разбился при падении в воду на скорости 480 км/ч, но два боковых ускорителя синхронно приземлились неподалеку от космодрома запуска.

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«Это (запуск ракеты. — Ред.) действительно большой успех, который означает, что сейчас американцы имеют возможность возобновить полеты на Луну. Это можно сказать со всей определенностью», — приводит его слова «РИА Новости».

Натан Эйсмонт признал, что пока характеристики аппаратов SpaceX не соответствуют достижениям американской программы полетов на Луну, однако специалистам Илона Маска удалось значительно снизить стоимость запуска. «Стоимость в данном случае примерно на уровне нашего «Протона», то есть около $90 млн. В то время как раньше вся программа полетов на Луну стоила порядка $20 млрд», — пояснил эксперт.

Он отметил, что крушение центрального разгонного блока не может нивелировать успех, достигнутый США, и считает, что планы Вашингтона по возобновлению летной программы близки к реализации.

Ранее официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков назвал запуск Falcon Heavy «хорошим трюком», но при этом заявил, что у компании Tesla Илона Маска «дела плохи».

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