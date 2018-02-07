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Арестованная замминистра здравоохранения Татарстана обнаружена мертвой

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Замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева обнаружена мертвой в своем доме. 3 февраля суд Казани вынес определение о домашнем аресте Шишмаревой, чиновница подозревалась в хищениях и коррупционных преступлениях.

Телеканал «Звезда» сообщает, что, по данным следствия, подозреваемая принуждала сотрудников медучреждений проходить курсы повышения квалификации в ИПК «Прогресс». В итоге за два года были заключены договоры на общую сумму 8 млн рублей, из них 5 млн оказались на счетах индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой.

52-летняя Шишмарева свою вину отрицала и была готова сотрудничать со следствием, обвинение ей предъявлено не было, отмечает телеканал «360». Следствие проверяет обстоятельства смерти Шишмаревой.

Ранее сообщалось, что суд арестовал бывшего врио главы Дагестана до 5 апреля.

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