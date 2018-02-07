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Депутат обвинил «мелких» политиков в поиске виновных в «сдаче Крыма»

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Поиском виноватых в «сдаче Крыма» занимаются украинские государственные деятели мелкого масштаба, чтобы пробраться на «политический олимп». Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя информацию о том, что решение о «выводе украинских войск» с полуострова принял Сергей Пашинский, который на тот момент возглавлял президентскую администрацию. 

«Те, кто действительно «отпустил» Крым, уже давно покинули страну или занимают руководящие должности, а вот для политиков более мелкого масштаба найти виновника потери Крыма — это входной билет на политический олимп», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам депутата, вопрос потери Крыма заботит только «политических карликов, которые готовы в прямом смысле кусать своих коллег по цеху».

«Но при этом никто из Верховной рады не рискнул высказать свои крымские претензии Александру Турчинову, который в марте 2014 года был и.о. президента Украины. Вот и остается, что называется, бить себя в грудь и кричать на всю страну, что у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо», — заключил парламентарий.

При этом политолог Богдан Безпалько в беседе с порталом iz.ru напомнил, что Украина так и не смогла сделать себя привлекательной для крымчан, поэтому любые действия Киева не помешали бы полуострову вернуться в состав РФ.

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