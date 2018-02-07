Новые министр экономики и вице-премьер назначены в Дагестане

Новым министром экономики региона назначен руководитель республиканского многофункционального центра госуслуг Осман Хасбулатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Министром экономики и территориального развития Республики Дагестан назначен руководитель республиканского МФЦ Осман Хасбулатов. Указ подписан», — сообщил источник агентства.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев также назначил Анатолия Карибова на должность первого заместителя главы правительства Дагестана. Ранее он занимал должность ври первого вице-премьера республики.

«Назначить Карибова Анатолия Шамсутдиновича первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в соответствующем указе.

Кроме того, в среду, 7 февраля, Васильев подписал указ о назначении экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана.

В понедельник в Дагестане были арестованы четыре высокопоставленных чиновника, в том числе бывший врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях на сумму более 100 млн рублей. Правительство Дагестана было отправлено в отставку.