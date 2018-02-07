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Новые министр экономики и вице-премьер назначены в Дагестане

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Фото: ТАСС/Шуайбов Джамиль
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Новым министром экономики региона назначен руководитель республиканского многофункционального центра госуслуг Осман Хасбулатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Министром экономики и территориального развития Республики Дагестан назначен руководитель республиканского МФЦ Осман Хасбулатов. Указ подписан», — сообщил источник агентства.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев также назначил Анатолия Карибова на должность первого заместителя главы правительства Дагестана. Ранее он занимал должность ври первого вице-премьера республики.

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«Назначить Карибова Анатолия Шамсутдиновича первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в соответствующем указе.

Кроме того, в среду, 7 февраля, Васильев подписал указ о назначении экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. 

В понедельник в Дагестане были арестованы четыре высокопоставленных чиновника, в том числе бывший врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях на сумму более 100 млн рублей. Правительство Дагестана было отправлено в отставку.

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