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Заммэра Москвы оценил масштабы работ по расчистке снега

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Объем снега, выпавшего за выходные, 3 и 4 февраля, в Москве, поместится в железнодорожный состав длиной в экватор. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что после обильных снегопадов толщина снежного покрова на улицах Москвы увеличилась на 47 см при февральской норме в 36 см. Это побило рекорд зимы-2012/13, которая была самой снежной за последние годы.

«По нормативам весь этот снег мы должны убрать за 10 дней. То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 млн кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, который, если бы погрузить в него этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу землю», — заявил Петр Бирюков.

Он отметил, что к сегодняшнему вечеру власти Москвы задействуют в уборке снега 17 тыс. единиц уборочной техники и 80 тыс. человек. Дополнительные силы вводятся за счет инженерных компаний «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост» и ГБУ «Автомобильные дороги». Заммэра также опроверг информацию о том, что с расчисткой снега в Москве помогают военные подразделения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «снежный коллапс» в столице не сравним с обстановкой в других крупных городах мира. При этом глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что для адаптации городского хозяйства к погодным аномалиям требуется около 200 млрд рублей до 2025 года.

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