Норвежским спортсменам на ОИ-2018 привезли 6000 доз препаратов от астмы

Медики сборной команды Норвегии привезли с собой на Олимпийские игры в Южную Корею 6 тыс. доз медицинских препаратов от астмы и 10 устройств для ингаляций. Глава медслужбы норвежских спортсменов Мона Кьелдсберг пояснила, что данный объем лекарственных средств большим не является.

«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться кому-то огромным, — не исключила она. — Но если разбить этот объем на доли, вы поймете, что объем не такой уж и большой», — приводит слова врача «Газета.ру».

Врач сборной Норвегии выразила надежду, что большая часть лекарственных препаратов не будет использована и вернется обратно. В эфире НСН источник в Минспорте рассказал, что препараты подобного действия оказывают влияние на выносливость спортсменов.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявил никаких фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга.