Прямой эфир
Сюжет:

Норвежским спортсменам на ОИ-2018 привезли 6000 доз препаратов от астмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медики сборной команды Норвегии привезли с собой на Олимпийские игры в Южную Корею 6 тыс. доз медицинских препаратов от астмы и 10 устройств для ингаляций. Глава медслужбы норвежских спортсменов Мона Кьелдсберг пояснила, что данный объем лекарственных средств большим не является.

«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться кому-то огромным, — не исключила она. — Но если разбить этот объем на доли, вы поймете, что объем не такой уж и большой», — приводит слова врача «Газета.ру».

Врач сборной Норвегии выразила надежду, что большая часть лекарственных препаратов не будет использована и вернется обратно. В эфире НСН источник в Минспорте рассказал, что препараты подобного действия оказывают влияние на выносливость спортсменов.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявил никаких фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Член МОКа от Сирии не смог попасть на заседание сессии комитета
Бюджет оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане составил $2,4 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017