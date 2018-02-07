Глава МИД Польши заявил о готовности разблокировать отношения с Москвой

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил готовность вывести отношения с Москвой из тупика в ряде отдельных областей. Об этом он заявил на встрече с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым.

«(Чапутович) выразил готовность к разблокированию двусторонних контактов в избранных областях, подчеркнув необходимость изменения риторики, отказа от негативной полемики», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения МИД республики.

Стороны обсудили нынешнее состояние отношений между странами, а также исторический диалог между Москвой и Варшавой. Кроме того, в беседе Яцек Чапутович и Сергей Андреев затронули сотрудничество двух государств в рамках Совбеза ООН.

Глава польской дипломатии также заявил, что Варшава ожидает от Москвы передачи обломков президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли все 96 пассажиров, в том числе бывший президент республики Лех Качиньский. Москва ранее подчеркивала, что обломки лайнера не могут быть переданы до завершения расследования.

10 января комиссия Польши признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора, который утверждает, что Ту-154М потерпел крушение из-за взрыва. Как отметили в Следственном комитете России, эксперты не привели никаких данных, которые могли бы подтвердить эту версию. По заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК) от 2011 года, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.