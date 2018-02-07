Прямой эфир

Глава МИД Польши заявил о готовности разблокировать отношения с Москвой

0
Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил готовность вывести отношения с Москвой из тупика в ряде отдельных областей. Об этом он заявил на встрече с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым.

«(Чапутович) выразил готовность к разблокированию двусторонних контактов в избранных областях, подчеркнув необходимость изменения риторики, отказа от негативной полемики», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения МИД республики.

«С РФ необходимо установить безвизовый режим»
Экс-премьер Польши Лешек Миллер — о налаживании отношений с Москвой и будущем ЕС

Стороны обсудили нынешнее состояние отношений между странами, а также исторический диалог между Москвой и Варшавой. Кроме того, в беседе Яцек Чапутович и Сергей Андреев затронули сотрудничество двух государств в рамках Совбеза ООН.

Глава польской дипломатии также заявил, что Варшава ожидает от Москвы передачи обломков президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли все 96 пассажиров, в том числе бывший президент республики Лех Качиньский. Москва ранее подчеркивала, что обломки лайнера не могут быть переданы до завершения расследования.

10 января комиссия Польши признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора, который утверждает, что Ту-154М потерпел крушение из-за взрыва. Как отметили в Следственном комитете России, эксперты не привели никаких данных, которые могли бы подтвердить эту версию. По заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК) от 2011 года, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Польши подписал закон о холокосте
В Польше демонтирован памятник благодарности Красной армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017