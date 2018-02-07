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Два пассажира пострадали в ДТП с участием автобуса в Псковской области

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Два пассажира получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Опочецком районе Псковской области, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Инцидент произошел на 4-м км автодороги Бабкино–Коленидово–Новины 6 февраля в районе 9:30. По предварительной информации, водитель 1970 года рождения за рулем автобуса «ПАЗ» выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «ЗИЛ» под управлением мужчины 1977 года рождения, сообщает «Псковская лента новостей».

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Сообщается, что женщина 1958 года рождения получила незначительные травмы. Медицинская помощь ей была оказана на месте. Другая пострадавшая — девушка 2003 года рождения с полученными телесными повреждениями госпитализирована в Опочецкую больницу.

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