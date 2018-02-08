Сегодня, в День российской науки, мне предстоит получать из рук президента РФ премию в области науки и инноваций. Она уже десять лет присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в различные дисциплины, за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Таких премий в этом году всего четыре, и я счастлив, что одна из них досталась представителю Новосибирского академгородка, с которым связана вся моя научная, студенческая и даже школьная жизнь. Я окончил высший колледж информатики при Новосибирском госуниверситете, затем сам НГУ, потом пошел работать в институт Сибирского отделения РАН, всё в том же Академгородке. Так специально устроено в Академе, что все научные и образовательные структуры сосредоточены в одном месте и ты перемещаешься между ними практически пешком. Наука окружает тебя со всех сторон, ты как бы живешь внутри нее.

Но если в советские времена самые сильные институты были сосредоточены все-таки в Москве и Ленинграде, то сегодня с этим уже можно и поспорить. Рискну утверждать, что кадровый научный потенциал у нас в Сибири уже выше. Одна из причин этого в том, что в Москве и Питере у ребят после окончания университета гораздо больше соблазнов при выборе дальнейшей карьеры.

К тому же оклады в Москве и Новосибирске у научных сотрудников практически одинаковые, мы бюджетные служащие. Однако стоимость жизни в этих городах очень отличается. Молодой ученый — это, как правило, человек без собственной квартиры. Решить проблему жилья в Новосибирске на зарплату научного сотрудника — не в пример проще, чем в Москве. И сейчас многие молодые ученые, не имея перспектив жилья в столице, всё чаще поглядывают на восток. У меня ощущение, что в ближайшее время вся наука уедет из Москвы к нам в Новосибирск или в другие региональные научные центры — Томск, Иркутск, Улан-Удэ...

А в Москве научные институты как будто пустеют. Я часто бываю в столичных НИИ, так куда ни зайдешь — людей не хватает, молодежи нет, аспиранты не приходят. Приток новых кадров там на порядок меньше, чем у нас, и скоро мы выиграем у столицы просто за счет демографии.

Но, конечно, не только этим силен Академ. Только что от нас уехали ребята из московского института, одного из наших партнеров. Они были потрясены: здесь жизнь не просто кипит, а бурлит по сравнению со столичными НИИ. В институте полно народу, все работают, все приборы включены, за ними люди, много молодежи...

Эта пассионарная атмосфера привлекает молодых ученых не меньше, чем экономические преимущества городка. Ведь ученый — как правило, энтузиаст: для него возможность самореализации и наличие правильного круга общения — едва ли не самое главное в жизни.

Поэтому самый правильный способ организации науки — сосредотачивать ее компактно, в одном месте, как это делается обычно за рубежом. Там фундаментальные исследования привязаны либо к университету, либо к ключевой лаборатории, которая сплачивает ученых вокруг себя. Прав был создатель нашего городка академик Лаврентьев, сформулировав идею треугольника «наука–образование–производство». Всё это должно быть в одном месте, работать слаженно, как единый организм.

А сейчас и с точки зрения финансирования исследований в Сибири появляется много новых возможностей. Например, наш институт — лидер по наукам о Земле в стране, и мы ежегодно получаем десятки грантов на научные исследования от РФФИ — Российского фонда фундаментальных исследований. Большие гранты дает и РНФ — Российский научный фонд, хотя получить их значительно сложнее. РНФ в отличие от РФФИ ориентируется не на массовую поддержку исследований, а на сильных лидеров приоритетных направлений науки.

Так что популярное предсказание Ломоносова о том, что «российское могущество прирастать будет Сибирью», по крайней мере в отношении науки сегодня, на мой взгляд, полностью сбывается.

Автор — старший научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН

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