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В Москве автобус столкнулся с маршруткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В среду вечером, 7 февраля, автобус столкнулся с маршруткой в Москве, ДТП произошло на остановке общественного транспорта на северо-западе мегаполиса.

«РИА Новости» сообщает, что автобус маршрута № 400 столкнулся с микроавтобусом Iveco маршрута № 492. Это произошло на бульваре Яна Райниса в Южном Тушино. На место ДТП прибыл наряд ГИБДД, из-за аварии затруднено движение автобусов и троллейбусов 70-го маршрута.

Ранее в среду рейсовый автобус съехал в кювет в подмосковной Кашире.

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