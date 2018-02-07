В Москве автобус столкнулся с маршруткой

В среду вечером, 7 февраля, автобус столкнулся с маршруткой в Москве, ДТП произошло на остановке общественного транспорта на северо-западе мегаполиса.

«РИА Новости» сообщает, что автобус маршрута № 400 столкнулся с микроавтобусом Iveco маршрута № 492. Это произошло на бульваре Яна Райниса в Южном Тушино. На место ДТП прибыл наряд ГИБДД, из-за аварии затруднено движение автобусов и троллейбусов 70-го маршрута.

Ранее в среду рейсовый автобус съехал в кювет в подмосковной Кашире.