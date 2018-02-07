В Пекине отмечен самый низкий уровень загрязнения воздуха за 5 лет

Самый низкий уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в китайской столице в январе текущего года. Средний уровень содержания вредных частиц составил 34 микрограмма на кубический метр.

«РИА Новости» отмечает, что об этом сообщило муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды в своем аккаунте в WeChat.

Для сравнения: в январе 2017 года этот показатель составлял 116 микрограммов на кубический метр. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения властям государств — 25 микрограммов на кубометр.

Власти Пекина публикуют данные о содержании в воздухе вредных частиц с 2013 года. В мае минувшего года уровень загрязнения воздуха в Пекине превысил норму в 21 раз.

Ранее сообщалось, что ученые-экологи установили причину стойкого смога, который постоянно покрывает Пекин: причина кроется не только в выбросах автомобилей, но и в работе электростанций и котельных на окраинах китайской столицы.