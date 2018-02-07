СМИ узнали о смерти замминистра здравоохранения Татарстана перед допросом в СК

Замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева была найдена мертвой у себя дома, передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее ее вызвали на допрос в Следственный комитет РФ.

3 февраля Советский районный суд в Казани принял решение отправить Шишмареву под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Ее подозревают в хищении бюджетных средств.

Следователи предполагают, что Шишмарева принуждала сотрудников экономических отделов проходить курсы повышения квалификации в АНО «Прогресс» в Казани. Если сотрудники отказывались, она не подписывала документы для выделения медучреждениям необходимых средств. С 2015 по 2017 год было заключено 300 таких договоров на сумму 8 млн рублей.