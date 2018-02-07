Малый морской танкер начали строить во Владивостоке

На судостроительном заводе «Восточная верфь» стартовало строительство морского танкера водоизмещением более 1 тыс. т. Для этого проекта были модернизированы производственные цеха. Завод приобрел оборудование для гибки бортов, сварки корпусных конструкций. Работники верфи прошли обучение. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Малый морской танкер проекта 03182 представляет собой судно усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.

Напомним, правительство РФ намерено с 1 января 2019 года ввести законодательный приоритет использования судов, построенных на отечественных верфях. Соответствующие поправки к Кодексу торгового мореплавания подготовили в Минпромторге. В ведомстве убеждены, что ограничения ускорят импортозамещение в отрасли и увеличат число заказов для наших верфей.