СМИ публикуют фото предполагаемого виновника падения Су-25

В Сети появилось фото террориста, который заявил, что сбил российский Су-25 в Сирии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, видео с интервью было опубликовано независимыми сирийскими СМИ. На записи мужчина по имени Махмуд Хадж Исмаил с позывным Кастро уверяет, что это именно он сбил штурмовик.

Су-25 был сбит в Сирии 3 февраля. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться. На земле его окружили боевики. Чтобы не попасть в плен, тяжелораненый летчик подорвал гранату. Военнослужащему было посмертно присвоено звание Героя России.