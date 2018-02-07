Прямой эфир

Продажа билетов и пополнение «Троек» через автоматы в метро возобновлена

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажа билетов и пополнение баланса карт «Тройка» через автоматы, приостановленные ранее в среду из‐за сбоя в столичном метро, возобновлены. Об этом сообщила пресс‐служба Московского метрополитена.

Специальная комиссия занимается расследованием инцидента и разработкой мер по предотвращению в будущем подобных происшествий, сообщает телеканал «360».

Напомним, сбой в работе автоматов произошел днем в среду. Кассы метро работали в усиленном режиме — были открыты все окна, а на переполненных станциях были установлены мобильные экспресс-кассы или привлечены мобильные кассиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве запустят 24 новых автобусных маршрута
Сбой в работе автоматов по продаже карт «Тройка» произошел в метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017