Продажа билетов и пополнение «Троек» через автоматы в метро возобновлена

Продажа билетов и пополнение баланса карт «Тройка» через автоматы, приостановленные ранее в среду из‐за сбоя в столичном метро, возобновлены. Об этом сообщила пресс‐служба Московского метрополитена.

Специальная комиссия занимается расследованием инцидента и разработкой мер по предотвращению в будущем подобных происшествий, сообщает телеканал «360».

Напомним, сбой в работе автоматов произошел днем в среду. Кассы метро работали в усиленном режиме — были открыты все окна, а на переполненных станциях были установлены мобильные экспресс-кассы или привлечены мобильные кассиры.