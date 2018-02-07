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Мэрия Воронежа ищет подрядчика для ремонта дорог за 1,6 млрд рублей

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Два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта городских улиц на общую сумму в 1,6 млрд рублей объявило воронежское МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Для ремонта 50 улиц и ликвидации 13 мест концентрации ДТП выделен 851 млн рублей. Приступить к работе подрядчику необходимо 15 апреля. Часть улиц нужно сдать к маю, еще часть — к августу, а полностью закончить работы — к 1 октября, сообщает ИА «Абирег».

Второй контракт также предусматривает ремонт 50 улиц и ликвидацию шести мест концентрации ДТП. На эти цели выделено 746,7 млн рублей. Выполнить работы подрядчик должен будет также в период с апреля по октябрь 2018 года.

Победителя торгов назовут 2 марта. Согласно контракту, исполнитель должен обновить дорожное покрытие, привести в порядок обочины и сделать дорожную разметку, а также установить новые дорожные знаки и светофоры. По окончании работ подрядчик обязан провести контрольные измерения и отчитаться перед заказчиком.

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