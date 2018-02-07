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Представители 50 военно-морских музеев соберутся в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Представители 50 военно-морских музеев соберутся в Санкт-Петербурге на четвертой Коллегии музеев военно-морской направленности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сегодня, 7 февраля, в Центральном военно-морском музее должна открыться четвертая Коллегия музеев военно-морской направленности. На коллегии предстанут более 50 тематических экспозиций из разных уголков России, будут присутствовать представители военно-морских высших учебных заведений. Мероприятие пройдет при участии главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева, сообщает телеканал «78».

Некоторые экспонаты гости форума смогут увидеть одними из первых. Например, скульптурные фигуры, которые служили в качестве украшения на кораблях Российского императорского флота. Они были отреставрированы и вошли в экспозицию выставки. Создателем некоторых из них является Петр Клодт, автор скульптур на Аничковом мосту.

Также гости смогут увидеть недавнее приобретение Центрального военно-морского музея — фотоальбом с редчайшими фотоснимками подводников, искавших затонувшее золото в рамках Экспедиции подводных работ особого назначения. По запланированному графику форум продлится три дня.

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