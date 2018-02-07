Уполномоченный по защите прав предпринимателей и кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов недавно встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами. По его словам, часть предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия, изъявили желание вернуться на родину. Имена некоторых из них впоследствии были опубликованы. Помимо этого объявили, что их дела могут быть пересмотрены. Правда, на каком законном основании — до сих пор не понятно. Возможно, будет амнистия.

Однако на фоне громкой новости от внимания широкой публики укрывается одно обстоятельство, в первую очередь толкающее бизнесменов в объятия Родины. В 2017 году в Великобритании был принят закон Criminal Finances Act, который обязывает состоятельных иностранцев объяснять происхождение своих капиталов. Закон, фактически, предусматривает строгую ответственность за непредотвращение попытки уклонения от уплаты налогов как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами. Действие этого закона также распространяется на юрисдикцию за пределами Великобритании.

Очевидно, что в первую очередь эти поправки ударяют именно по опальным бизнесменам. По закону, чтобы попасть в зону интереса британских служб, стоимость имущества или общего финансового состояния подозреваемого должна превышать £50 тыс. Это всего 4 млн рублей. Второй повод беспокоиться за свои деньги — это наличие у правоохранительных органов веских оснований полагать, что известных источников официального дохода ответчика было бы недостаточно для приобретения имущества. И третий — хотя бы наличие подозрений, что такое лицо замешано в преступлениях на территории других стран.

С принятием закона эмигрировавшие бизнесмены фактически поставлены перед выбором. С одной стороны — остаться в Великобритании с угрозой потерять активы, происхождение которых они не смогут объяснить (а это большая часть). С другой — вернуться в Россию на условиях Кремля.

Учитывая, что наверняка на многих из указанных лиц есть увесистая папка уголовного дела, власти, судя по всему, не настроены на долгие переговоры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лучшей гарантией неприкосновенности от уголовного преследования для скрывающихся в Лондоне российских бизнесменов являются законы России, а не Кремль. Можно это трактовать так, что предпринимателям явно дают понять: просто вернуться не получится.

И даже с учетом этого можно быть уверенным — бизнесмены согласятся и решат найти общий язык с российскими чиновниками, но не позволят британским властям изъять свои деньги. Это меньшее из зол.

Причин тому несколько. Во-первых, сделали свое дело санкции. С учетом того что интерес к счетам и недвижимости граждан России сейчас повышенный, опасность для отечественных капиталов за рубежом возрастает. В особенности тех, что имеют довольно смутное и сомнительное происхождение. Во-вторых, им могут всё простить. При таком сценарии опальные бизнесмены получат определенную гарантию для возвращения и возможности сохранения капитала в своей стране.