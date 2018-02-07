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Меркель уверена в стабильной работе коалиционного правительства

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что договор об образовании коалиционного правительства обеспечит стабильную работу кабмина.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после долгих переговоров согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства.

Портал iz.ru сообщал, что МИД в новом кабмине Германии возглавит лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

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