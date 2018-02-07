Меркель уверена в стабильной работе коалиционного правительства
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что договор об образовании коалиционного правительства обеспечит стабильную работу кабмина.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после долгих переговоров согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства.
Портал iz.ru сообщал, что МИД в новом кабмине Германии возглавит лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.