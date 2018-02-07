Объявлены даты проведения фестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке

16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября. Отличительной особенностью смотра является специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вне конкурса будут представлены новинки мирового и российского кино, лучшие картины со всего мира и ретроспективы именитых кинематографистов. Организаторы проведут культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В 2017 году Россию в конкурсе полного метра представляла одна из самых сильных российских работ этого года — «Теснота» Кантемира Балагова, которая получила Гран-при и приз за лучшую женскую роль.

Как писал портал iz.ru, Берлинский кинофестиваль 23 февраля впервые проведет показ в одной из тюрем столицы Германии. На мероприятии будет демонстрироваться основанная на реальных событиях картина «Тихая революция», повествующая о студентах, организовавших в 1956 году протесты в Восточной Германии.