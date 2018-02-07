Прямой эфир

Объявлены даты проведения фестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября. Отличительной особенностью смотра является специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вне конкурса будут представлены новинки мирового и российского кино, лучшие картины со всего мира и ретроспективы именитых кинематографистов. Организаторы проведут культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В 2017 году Россию в конкурсе полного метра представляла одна из самых сильных российских работ этого года — «Теснота» Кантемира Балагова, которая получила Гран-при и приз за лучшую женскую роль.

Как писал портал iz.ru, Берлинский кинофестиваль 23 февраля впервые проведет показ в одной из тюрем столицы Германии. На мероприятии будет демонстрироваться основанная на реальных событиях картина «Тихая революция», повествующая о студентах, организовавших в 1956 году протесты в Восточной Германии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лучшим фильмом Испании признали «Книжную лавку»
Спилберг рассказал о планах снять пятую часть «Индианы Джонса»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017