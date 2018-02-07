Жириновский предложил переименовать Свердловскую область

Свердловскую область, названную в честь большевика Якова Свердлова, причастного к расстрелу царской семьи, необходимо переименовать, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Дикость и издевательство над памятью: чествовать человека в регионе, названном по имени его убийцы. Поэтому мы неоднократно призывали до 17 июня 2018 года переименовать Свердловскую область. Отличный вариант — Уральская область», — написал политик в Telegram.

На встрече со студентами УрФУ Жириновский также заявил, что хотел бы переименовать Екатеринбург.

«Я бы сменил название Екатеринбург, его же не выговорить! Как назвать женщину, живущую в Екатеринбурге? Екатеринбурженка? Язык сломаешь ведь!» — цитирует политика издание Е1.ru. При этом, каким он видит новое название города, политик не уточнил.

В марте прошлого года Жириновский предлагал переименовать Волгоград в Сталинград. Кроме того, лидер ЛДПР заявлял, что необходимо вернуть Ульяновску его прежнее название — Симбирск, город Киров снова назвать Вяткой, а подмосковный Ногинск — Богородском.