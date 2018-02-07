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Международный аэропорт Уфа в третий раз стал лучшим в стране

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Третий год подряд победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт – 2018» (категория «Международный аэропорт до 4 млн пассажиров в год») становится международный аэропорт Уфа, сообщает пресс-служба авиаузла.

Опередив аэропорты Казани и Владивостока, уфимский аэропорт вновь стал лучшим, что подтвердило и голосование пассажиров. Церемония награждения в рамках деловой программы национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018 прошла в Москве 7 февраля, сообщает ИА «Башинформ».

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик вручал награду генеральному директору международного аэропорта Уфа Александру Авдееву, который выразил благодарность за выставку инфраструктуры гражданской авиации, а также за голоса, позволившие авиаузлу вновь получить премию. Также он пообещал, что в дальнейшем аэропорт продолжит расти, развиваться и выполнять свои обязанности перед пассажирами.

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