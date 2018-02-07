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Сотрудницы сети супермаркетов Tesco подали иск из-за неравной оплаты труда

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Руководство одной из крупных сетей супермаркетов в Великобритании — компании Tesco — могут обязать выплатить своим сотрудникам £4 млрд (около $5,56 млрд) по иску о неравной оплате труда мужчин и женщин. Об этом пишет газета The Guardian.

Около 100 сотрудниц торгового зала сети подали коллективный иск, в котором указали, что они зарабатывают в среднем на £3 в час меньше работников складов (преимущественно мужчины). Так, сотрудницам торговых залов выплачивали около £8 в час, а зарплата на складских должностях варьировалась от £8,5 до £11. За год разница в оплате труда на двух должностях составила около £5 тыс.

По данным газеты, если заявителям по делу о неравной оплате труда удастся выиграть суд, руководство компании обяжут выплатить по £20 тыс. около 200 тыс. работников компании.

Бывший сотрудник компании Google, который был уволен после заявления о том, что женщины якобы меньше способны к работе в технических областях из-за «биологических отличий», подал иск против корпорации по обвинению в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов.

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