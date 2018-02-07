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Госдума приняла закон о праве МФЦ получать платежи от населения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ).

Закон наделяет МФЦ принимать денежные средства от заявителей в счет платы за предоставление услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. По мнению авторов инициативы, данная норма улучшит условия исполнения регулируемых Налоговым кодексом платежей.

Портал iz.ru писал о расширении перечня госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу. Теперь граждане могут получить 44 услуги вне зависимости от места их проживания и регистрации.

Портал iz.ru писал о том, что физические и юридическин лица теперь смогут оплачивать госпошлину без комиссии в МФЦ.

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