Госдума приняла закон о праве МФЦ получать платежи от населения

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ).

Закон наделяет МФЦ принимать денежные средства от заявителей в счет платы за предоставление услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. По мнению авторов инициативы, данная норма улучшит условия исполнения регулируемых Налоговым кодексом платежей.

Портал iz.ru писал о расширении перечня госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу. Теперь граждане могут получить 44 услуги вне зависимости от места их проживания и регистрации.

Портал iz.ru писал о том, что физические и юридическин лица теперь смогут оплачивать госпошлину без комиссии в МФЦ.