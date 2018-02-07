Первый детский технопарк на Сахалине готовится к открытию

Подготовка первой площадки технопарка «Кванториум» в Сахалинской области находится на завершающем этапе. Всего площадок будет три: в Институте развития образования Сахалинской области, в гимназии № 3 областного центра и на базе Дальневосточной детской железной дороги. В ходе работы используются методы проектного управления.

Основная команда состоит из 17 человек, но фактически в его реализации участвует гораздо больше людей. Задачей проектного управления в этом случае является эффективное взаимодействие и координация действий ответственных участников со стороны федеральных и региональных органов власти, а также обеспечение гибкого реагирования на изменение внешних условий. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В 2018 году планируется скоординировать действия с компанией РЖД, чтобы подготовить к открытию еще одну площадку «Кванториума».