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Первый детский технопарк на Сахалине готовится к открытию

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Подготовка первой площадки технопарка «Кванториум» в Сахалинской области находится на завершающем этапе. Всего площадок будет три: в Институте развития образования Сахалинской области, в гимназии № 3 областного центра и на базе Дальневосточной детской железной дороги.  В ходе работы используются методы проектного управления. 

Основная команда состоит из 17 человек, но фактически в его реализации участвует гораздо больше людей. Задачей проектного управления в этом случае является эффективное взаимодействие и координация действий ответственных участников со стороны федеральных и региональных органов власти, а также обеспечение гибкого реагирования на изменение внешних условий. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В 2018 году планируется скоординировать действия с компанией РЖД, чтобы подготовить к открытию еще одну площадку «Кванториума».

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