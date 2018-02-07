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Совфед хочет создать рейтинг губернаторов по заботе о здоровье детей

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила составить неформальный рейтинг российских губернаторов по их отношению к развитию детского здравоохранения в регионе.

«Вот мы сделаем такой неформальный рейтинг. Мы будем реально понимать ситуацию на местах. И пусть губернаторы выстроятся в этот рейтинг, а мы будем его озвучивать периодически и таким образом поднимать состязательность среди губернаторов в отношении детского здравоохранения», — приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко также предложила продумать критерии оценки работы губернаторов в этой сфере.

По словам сенатора, на первое место уже может претендовать глава Тульской области Алексей Дюмин, который действительно сделал приоритетной инфраструктуру детского здравоохранения. Он пояснила, что в регионе власти модернизируют стоматологические кабинеты в школах, ремонтируют поликлиники и больницы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что цены на жизненно необходимые лекарства снизились по итогам года на 1,8%. В Минздраве считают, что данные препараты дешевеют за счет госрегулирования и мониторинга цен.

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