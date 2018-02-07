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Европарламент одобрил упразднение 46 депутатских мандатов после Brexit

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Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге 7 февраля проголосовал за упразднение 46 парламентских мандатов после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.

Таким образом, количество депутатских портфелей в будущем составе Европарламента предложено сократить с 751 до 705. Очередные выборы в ЕП намечены на 23-26 мая 2019 года.

Теперь требуется единогласное одобрение решения Европейским советом, после чего его предстоит окончательно утвердить Европарламенту.

Великобритания должна покинуть Евросоюз к концу марта 2019 года.

В конце января стало известно, что британские власти ведут переговоры об увеличении срока переходного периода после процесса выхода страны из Евросоюза (Brexit) почти до трех лет.

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