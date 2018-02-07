Новгородского пенсионера через суд обязали вернуть зубные протезы
Пенсионера из Великого Новгорода через суд заставили вернуть зубные протезы. Он получил компенсацию от стоматологической клиники, однако изделие, которым был недоволен, отдавать отказывался.
Новгород.ру уточняет, что первоначально иск в суд подал пенсионер. Его не устроили услуги дантистов. Мужчина требовал вернуть ему более 140 тыс. рублей за изготовление и установку протезов. В ответ медики потребовали вернуть изделие.
В итоге в пользу пенсионера была взыскана требуемая им сумма. Однако истец не торопился выполнять условия, предъявленные ответчиком. Он объяснял, что запланировал поездку на отдых, а «без зубов ехать в какой-то степени неприлично», рассказали агентству в пресс-службе УФССП по Новгородской области.