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Новгородского пенсионера через суд обязали вернуть зубные протезы

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Пенсионера из Великого Новгорода через суд заставили вернуть зубные протезы. Он получил компенсацию от стоматологической клиники, однако изделие, которым был недоволен, отдавать отказывался.

Новгород.ру уточняет, что первоначально иск в суд подал пенсионер. Его не устроили услуги дантистов. Мужчина требовал вернуть ему более 140 тыс. рублей за изготовление и установку протезов. В ответ медики потребовали вернуть изделие.

В итоге в пользу пенсионера была взыскана требуемая им сумма. Однако истец не торопился выполнять условия, предъявленные ответчиком. Он объяснял, что запланировал поездку на отдых, а «без зубов ехать в какой-то степени неприлично», рассказали агентству в пресс-службе УФССП по Новгородской области.

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