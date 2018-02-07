Владимир Путин обсудит вопросы развития науки в Новосибирске

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит вопросы развития науки во время рабочей поездки в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин побывает в Академгородке, где ему будут показаны лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, а также проведет встречу с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает ИА FlashSiberia.

Также глава государства вручит премии президента для молодых ученых за 2017 год в области науки и инноваций. Обсуждение основных задач и перспектив развития отрасли, а также ключевых направлений международного научно-технического сотрудничества пройдет на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.