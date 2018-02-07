Прямой эфир

Владимир Путин обсудит вопросы развития науки в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит вопросы развития науки во время рабочей поездки в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин побывает в Академгородке, где ему будут показаны лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, а также проведет встречу с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает ИА FlashSiberia.

Также глава государства вручит премии президента для молодых ученых за 2017 год в области науки и инноваций. Обсуждение основных задач и перспектив развития отрасли, а также ключевых направлений международного научно-технического сотрудничества пройдет на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал сообщения СМИ о голосовании Путина в Севастополе
Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017