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Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности мэрии Кольского района

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Нарушения законодательства, повлекшие за собой нарушения прав граждан в сфере предоставления коммунальных услуг, в деятельности МУП Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» обнаружила прокуратура Мурманской области.

Сотрудниками ведомства установлено, что коммунальные услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению отсутствовали в селе Тулома по причине аварии в период с 25 по 26 января 2018 года. В результате без горячей воды и отопления остались 13 жилых домов, а также пять объектов социального значения, сообщает ИА «Би-порт».

Авария произошла в районе бывшего комплекса «Тепличный» в 1 км от котельной села, где на двух участках прорвало трубопровод. Прокуратура установила, что именно муниципальное предприятие должным образом не организовало эксплуатацию систем, а также не провела предупредительные меры. Действия организации нарушили жилищные права граждан.

Главе администрации Кольского района было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и принять необходимые меры по выявлению причин, повлекших за собой нарушения действующего законодательства.

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