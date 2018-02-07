Притворившийся мертвым волк набросился на охотника
Охотники из Казахстана застрелили волка и решили снять добычу на видео. Один из них подошел к неподвижно лежащему хищнику и пнул его ногой.
Внезапно волк вскочил и напал на мужчину, повалив его на снег. На помощь подоспели товарищи. Как сообщили местные СМИ, в итоге никто из охотников не пострадал, а хищник все-таки был убит.
Ролик опубликовало издание kaztwitter в своем Instagram.
Неожиданно 😱 _ Скачать видео можно на нашем телеграм-канале. Ссылка в био.
Публикация от KAZTWITTER (@kaztwitter) Фев 5, 2018 в 6:26 PST
Ранее портал iz.ru опубликовал видео, на котором зафиксировано нападение дикого кабана на пенсионера в Китае. Мужчина погиб.