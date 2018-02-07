Генетики рассказали о первом жителе Великобритании — голубоглазом и смуглом

Специалисты из Великобритании выяснили, что первые жители острова имели смуглую кожу и голубые глаза. Ранее было принято считать с точностью до наоборот: что первые люди, заселившие территорию нынешнего Соединенного Королевства, были светлокожими и кареглазыми.

Научную работу провели сотрудники Музея естественной истории и Университетского колледжа Лондона. Ученые провели генетический анализ биоматериала мужчины, жившего 10 тыс. лет назад. Останки чеддарского человека обнаружили более ста лет назад в пещера Гова в ущелье Чеддар в графстве Сомерсет, пишет «Газета.ру».

Материал для исследований генетики взяли через небольшое отверстие в черепе.

Телеканал «Звезда» уточняет, что светлая кожа стала характерна для жителей Великобритании и северной Европы в целом позже, чем считалось ранее.

Ранее ученые назвали истинные причины распространения чумы в Средние века.